Avez-vous des problèmes en Wi-Fi avec les iPhone 15 ?

Des soucis avec le Wi-FI des iPhone 15 ?

Quelques solutions temporaires

Retrouvez nos tests des iPhone 15 et iPhone 15 Pro en vidéo

A l'image d'iOS 16 qui avait mis un certain temps à corriger ses problèmes de déconnexions intempestives en Wi-FI (ce dernier est installé d'office sur les derniers iPhone).Ce souciet les divers témoignages évoquent une connexion extrêmement lente, avec des pages qui s'arrêtent tout simplement de charger, sans raison apparente. Le souci ne serait pas à chercher du côté du réseau puisque ces mêmes utilisateurs profitent d'une navigation sans heurt sur d'autres appareils connectés au même réseau.Ce problème devrait pouvoir être corrigé via une future mise à jour. En attendant,De notre côté, nous n'avons pas rencontré ce souci sur les appareils de la rédaction (contrairement au bug d'iOS 16 bien présent sur nos i Phone 14 Pro ) et il reste compliqué de savoir si ce problème touche un grand nombre d'utilisateurs. Ainsi,