Plus de 3000 milliards ! Apple pèse plus que toutes les entreprises du CAC 40 !

Plus de 3100 milliards de capitalisation boursière

L'iPhone le roi de Noël 2023 ?

Top Tech Pick

avec environ 240 millions d'iPhone possiblement concernés par un renouvellement à cette période. et les services qui s'accélèrent dans [l'exercice 2024]. Ainsi nous considérons cela comme l'occasion en or de posséder des actions Apple pour l'année prochaine

Les valeurs technologiques semblent donc bien parties,. La firme californienne vient d’enregistrer son plus haut historique avec une action àen séance jeudi et depuis AAPL s’installe confortablement aux alentours de 198 dollars.Mais à ce niveau là,Cupertino est donc à ce jour l’entreprise la mieux cotée en Bourse dans le monde.Évoluant dans le premier marché boursier mondial (WallStreet),(d’après les cours de jeudi, le CAC 40 évoluait autours de 2700 milliards de dollars ). Mais Microsoft n’est pas loin poussé par ses investissements en matière d’IA.Cette dernière demeure toujours sa valeur technologique favorite () pour 2024.Pour la saison des fêtes, il mise sur unequi avait vu une pénurie d'iPhone 14 Pro et un report de la sortie des MacBook Pro 14 et 16 pouces M2. Il voit doncEn effet, Wall Street estime que Cupertino vendrait entre 220 millions et 230 millions d'iPhone l'année.Dan Ives se montre plus optimiste