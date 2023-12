Le Mac sortira-t-il de sa crise en 2024 ?

une chute libre en 2023

2024, l’année de la reprise ?

Au troisième trimestre de 2023,avec la rentrée et les opérations Back To School.Sa chaine d'approvisionnement avait été assez perturbée avec la reprise de la pandémie en Chine, la pénurie de certaines pièces, le retard dans le lancement des MacBook Pro 14 et 16 pouces , mais aussiD’après IDC, les expéditions mondiales auraient totalisé 68,5 millions d'unités au troisième trimestre de 2023, le marché des ordinateurs personnels aurait réussi à surpasser les attentes et l'année prochaine devrait être encore meilleure.. De plus, le secteur est encore marqué par les conditions politiques actuelles et un environnement macroéconomique fragile. Le volume des expéditions de 2023 devrait maintenant diminuer de 13,8 % par rapport à 2022, qui a lui-même diminué de 16,6 % par rapport à l'année précédente.Malgré les défis à court terme, IDC continue de s'attendre à un rebond du marché en 2024 et mise sur plusieurs facteurs convergents, à commencer par. En effet, la base installée dépasse majoritairement les quatre ans ce qui devrait pousser les clients à une mise à jour (soit une croissance de 3,4 % par rapport à 2023). Autre facteur tendance :! Cette dernière devrait servir de catalyseur pour les mises à niveau, avant de toucher le segment des tablettes.De son côté,, ce qui devrait pousser ses clients possédant encore des Mac Intel ou les premiers M1 à passer à la génération supérieure (ou profiter des baisses de prix des M2).