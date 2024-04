Samsung en crise passe ses cadres à la semaine de 6 jours

Des résultats financiers décevants

Au fur et à mesure que les dirigeants établiront la feuille de route de chaque division, les fonctionnaires non exécutifs seront soumis à davantage de pression pour travailler plus dur encore, ce que de nombreux jeunes employés considèrent comme un management dépassé. Il est douteux que la semaine de travail de six jours des dirigeants contribue à améliorer la productivité de toutes les entreprises.

. Les résultats financiers du 4e trimestre 2023 révèlent une baisse de 14 % du chiffre d’affaires annuel, par rapport à 2022, ainsi qu’une chute de 96 %, au cours du premier trimestre 2024, de son bénéfice d’exploitation, par rapport au premier trimestre 2023.De même, Samsung Electronics enregistre par exemple unepour sa division des semi-conducteurs, qui constitue son activité principale. Et même si la firme mène les ventes mondiales au niveau des smartphones, ses chiffres stagnent voire diminuent : elle aurait vendu 400 000 smarpthones de moins.Alors que l'Europe travaille sur la semaine de quatre jours, la situation est totalement inversée pour le conglomérat sud-coréen.. Les employés de Samsung E&A ou encore de Samsung C&T sont déjà soumis à cette organisation depuis le début de l'année.Notons que ces heures supplémentaires ne donneront lieu à, en application de leurs contrats. Le conglomérat est d'ailleurs connu pour cela. En 2019, le président, Lee Sang-hoon , et le vice-président, Kang Kyung-hoon, avaient par ailleurs été condamnés à dix-huit mois de prison pour répression antisyndicale.Il s'agit deet de faire appel aux employés pour. Pour le moment, cette mesure n'a pas été officialisée mais des responsables du groupe l'ont confirmé à plusieurs médias locaux.Par cette mesure,. A cela s'ajoute une situation politique et économique défavorables entre la dépréciation du won coréen, les mesures commerciales restrictives des États-Unis et la hausse du prix du pétrole.Mais cette décision risque d'avoir l'effet inverse.