Les ventes d'iPhone chutent ! Samsung repasse devant Apple !

Samsung, numéro 1 !

Les expéditions mondiales de smartphones ont augmenté de 7,8 % d'une année sur l'autre pour atteindre 289,4 millions d'unités au premier trimestre de 2024 (1T24). Bien que l'industrie ne soit pas complètement hors de propos, car les défis macroéconomiques persistent sur de nombreux marchés, cela marque le troisième trimestre consécutif de la croissance de l'expédition, un indicateur fort qu'une reprise est bien avancée.

Un contexte politique ?

. En effet, d'après IDC, la part de marché mondiale de l'iPhone a chuté de 9,6 % d'une année sur l'autre au premier trimestre de l'année, ce qui a permis à Samsung de reprendre la tête du segment.D'après IDC,. Ce faisant, Apple aurait enregistré la baisse annuelle la plus importante des cinq principales marques de smartphones couvertes par le rapport.Samsung aurait récupéré sa première place qu'elle avait perdue au profit d'Apple l'année précédente. Mais il s'agirait d'une victoire par défaut, la firme n'ayant pas augmenté ses propres expéditions, stagnant à 60,1 millions d'unités comme l'année dernière. En 2023, sa part de marché était de 22,5 % au cours de la même période, elle serait désormais de 20,8%. Dans ce contexte -comme pour d'autres marchés-,Ce premier trimestre 2024 laisse à, qui semblent plus faibles que celles de l' iPhone 14 (Samsung n'ayant pas bougé contrairement à Apple). Au delà, ce revirement souligne les enjeux d'Apple en Chine, qui constitue son troisième marché le plus important.En effet, le pays réduit l'utilisation des produits et services Apple par les salariés et les fonctionnaires,-notamment la possible interdiction de TikTok. Une situation d'autant plus délicate que Cupertino cherche à délocaliser une partie de sa production, tout en cherchant à plaire à tout le monde !