iOS 17.5, macOS 14.5, watchOS 17.5 et tvOS 17.5 sont disponibles pour tous !

Le nouveau cadran de la montre Pride Radiance et les fonds d’écran iOS et iPadOS apportent des couleurs vives et symboliques à l’Apple Watch, à l’iPhone et à l’iPad. Signalant l'espoir, la force et la camaraderie des communautés LGBTQ+, les faisceaux de lumière brillent sur un fond sombre et s'empilent les uns sur les autres pour représenter l'impact éternel de l'activisme LGBTQ+ et son rôle pour éclairer la voie vers une plus grande égalité pour les générations futures.