iOS 18 : l'IA débarque en force sur l'iPhone

L'IA débarque en force sur l'iPhone !

intelligence proactive

Autres modifications liées à l'IA !

GreyParrot

utilisera l'intelligence artificielle pour prédire et compléter des blocs de code

générer du code pour tester les applications

Après bien des mystères sur les avancées exactes d'Apple en matière d'IA,! Aussi beaucoup attendent avec impatience la WWDC, qui aura lieu dans deux semaines. Cupertino pourrait adopter une approche en plusieurs étapes, certaines demandes d'IA seraient traitées localement et d'autres via le Cloud (pas tout de suite).Ainsi: même s'il ne serait pas un chatbot conversationnel, il serait beaucoup plus réactif et capable de répondre avec justesse à son interlocuteur. D'après Mark Gurman, il serait doté de fonctionnalités pour aider les utilisateurs dans leur vie quotidienne, dans une approche désignée commeMessages bénéficierait également d'un sérieux coup de pouce, avec la. Ce qui signifierait également une bibliothèque d'émojis encore plus grande.Apple permettra également aux utilisateurs(déjà que les dernières ont pris du temps pour les paramétrer). Dans sa dernière newsletter, Mark Gurman évoque également(mais ce point n'est pas très clair). Par exemple, les utilisateurs pourraient remplacer la couleur noire de l'icône de X par le bleu de Twitter, ou n'importe laquelle. L'intérêt serait peut-être de pouvoir classer les apps par couleur (vert pour la banque, bleu pour la météo, noir pour les réseaux etc...): Mails, Photos, Safari, Siri, Mémo vocaux, Notes ou encore Fitness. Nombre d'entre elles devraient bénéficier d'un coup de boost, avec ou sans IA. L'interface arborerait ainsi un. Certains diraient même plus proche de celui de visionOS.Dernièrement, il était question d'une intégration mathématique à Notes (pour résoudre des équations) et d'une option pour enregistrer des vocaux. A priori,. Cette dernière porterait le petit nom de code, en référence au Perroquet Gris du Gabon, réputé pour son intelligence et ses capacités cognitives.Parmi les nouveautés envisagées, on pourrait notammentmais également unet intégré à l'interface principale, avec des options dédiées aux taux de change à jour ou peut-être aux différents systèmes métriques. Enfin autre ajout : la possibilité de régler la taille de la fenêtre dans les présentations existantes, avec des boutons paramétrables (taille et forme). Cette nouvelle version serait également disponible sur iOS 18, mais également iPadOS 18 !Apple aurait en vue de(pour générer automatiquement des listes de lecture), ou encore(pour créer des résumés, créer des contenu...). Apple s'est d'ailleurs offert un nouveau nom de domaine : iwork.ai . Ce dernier pourrait être annonciateur d'une nouvelle plateforme, d'autant que Cupertino a également. De quoi booster ses équipes en interne !ne serait pas en reste avec la possibilité de créer des blocs de code automatiquement ou tester des applications. D’après Mark Gurman,Ildans le but de simplifier le travail requis pour le développement de logiciels. La firme explorerait aussi la manière d'utiliser l'IA pourLesrecevraient une IA générative et la possibilité d'effectuer des tâches plus complexes. On pourrait aussi récupérer du coaching danset sur l'Apple Watch. Mais iOS 18 prévoirait ainsi d'intégrer de grands modèles de langage, et ce, afin d', ce qui impliquerait une plus grande intégration avec l'application Raccourcis.En fouillant le code des bêtas,A ce stade, tout n'est que spéculation. Mais nul doute que les ajouts liés à l'iA seront nombreux et Safari ne devrait pas être oublié, d'autant que d'autres navigateurs iOS intègrent déjà de l'IA.Par ailleurs, Nicolás Álvarez a aussi trouvé. Là aussi, on ne dispose pas vraiment d'indication sur cet outil. On peut d'ailleurs imaginer une recherche affinée (par exemple pour mieux identifier des objets dans des photos) ou bien améliorée pour le Vision Pro.