L’IA à la française et l'avenir de l'auto avec Peugeot (On Refait VivaTech)

L’avenir de l’auto avec Peugeot !

Aujourd’hui dans On refait VIVATech on se penche sur l’un des thèmes majeurs de cette édition 2024 de VIVATech :la mobilité est au cœur du salon !On parle aussi de notre stand du jour, d’une start-up prometteuse ainsi que les nouvelles habitudes dans l’achat ou non des voitures !Présenté par Olivier Frigara avec Aude Durand la directrice générale déléguée d’Iliad, Xavier Vasques CTO d’IBM Technologie, Aldrick Zappellini, directeur Data Cheif Data Officer du groupe Crédit Agricole et Fabrice Marsella !Tourné depuis le stand du Village by CA (Crédit Agricole) dans le cœur du Hall 1 de VIVA Technologie !