VIVATech : Sur la piste de l'IA générative d'Apple et du Vision Pro !⎜ORLM-514

Mais des indices se dessinent ici à Paris, nous remettrons sur la piste de l’IA générative de la pomme, mais aussi du Vision Pro, présent dans de nombreux stands. Quels sont les usages qui se dessinent pour le casque de réalité mixte d’Apple ? Débats !Présenté par Olivier Frigara avec Stephane Zibi, Christophe Degraeve, Laurent Pantanacce et nos invités Roman Lafond de VisionFlow et Yann Chevalier de Frogans !Tourné depuis le stand du Village by CA (Crédit Agricole) dans le cœur du Hall 1 de VIVA Technologie !