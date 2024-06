L'antivirus russe Kaspersky est interdit de vente aux US

Kaspersky interdit à la vente aux US

Kaspersky ne pourra plus vendre ses logiciels aux Etats-Unis ni fournir des mises à jour aux logiciels déjà installés. L’interdiction s’étend également aux sociétés affiliées, filiales et sociétés mères de Kaspersky Lab.



La Russie a maintes fois démontré sa capacité et son intention d’exploiter des entreprises russes, comme Kaspersky Lab, pour collecter et exploiter des informations sensibles américaines.



Cette action est vitale pour notre sécurité intérieure et protégera mieux les informations personnelles et la vie privée de nombreux Américains.

Kaspersky dément les accusations

le climat géopolitique actuel et de craintes théoriques

bénéficie au final aux acteurs de la cybercriminalité

Kaspersky a démontré à de nombreuses reprises son indépendance de tout gouvernement, mais les Etats-Unis ont ignoré ces preuves.

liste des équipements et services de communication constituant une menace pour la sécurité intérieure

La sanction est tombée,Pire, les clients ayant déjà acheté et installé l'outil de Kaspersky ne pourront plus recevoir de mises à jour (sauf certainement à feinter, par exemple en passant par un VPN, comme celui fourni par Kaspersky...).Le gouvernement américain craint ouvertement que. Voici un extrait du communiqué du département du Commerce US :De son côté,Kaspersky, qui envisage la possibilité de contester la décision en justice, clame donc sa totale indépendance.Cela semble peine perdue face à. Notons que l'Autorité de régulation et de contrôle des communications aux US (la FCC pour Federal Communications Commission) fait figurer l'antivirus sur ladepuis 2022.