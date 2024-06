Apple met son énorme centre de recherche US sur pause

Un projet retardé

au moins quatre années

Research Triangle Park

Et apparement celui-ci ne serait pas prêt d’abriter les travaux du prochain Vision Pro ou encore d’un iPhone pliable. En effet,Soit dix ans entre l'annonce et le début des travaux de construction, avec une date d'ouverture encore plus lointaine !Ainsi, Cupertino aurait en projet. C’est en tout cas la teneur d’un dossier que la firme vient tout juste de déposer, pour un campus à créer au cœur duen Caroline du Nord. Le premier dossier lié à cette nouvelle construction a été déposé en août 2022 et ce sont de nouveaux documents qui ont été rajoutés fin mai.Les terrassements et autres aménagements des réseaux (notamment pour la gestion des eaux pluviales), préalable au chantier de construction, faisant partie de ces documents. Selon diverses sources, le bâtiment devrait avoir une hauteur de 22 mètres pour 6 à 8 étages.L’implantation d’Apple dans ce secteur n’est cependant pas nouvelle. En effet, dès 2018, il se disait déjà que le prochain campus d’Apple se situerait au(détenu par un organisme à but non lucratif, la Research Triangle Foundation). L’omniprésence du triangle est due à la proximité de trois grandes universités de recherche: l'Université Duke (!), l'Université d'État de Caroline du Nord et l'Université de Caroline du Nord.