Apple travaille déjà sur iOS 19, macOS 16, watchOS 11 et visionOS 3

Ca ne chôme pas dans les labos de Cupertino

Maintenant, cela pourrait sembler tôt. Après tout, les systèmes de cette année n’ont pas encore été rendus publics. Mais il s’agit bien du calendrier habituel : l'entreprise développe déjà les produits de l'année prochaine et a besoin des softwares pour commencer à les tester.

Quels produits dans les tuyaux ?

Apple Vision

Dans sa newsletter dominicale, Mark Gurman estime que la firme californienne est d’ores et déjà en train de terminer les grandes lignes des systèmes de 2024 et se concentre sur ceux à venir en 2025.Aux dernières rumeurs, en sus des nouveaux modèles d'iPhone, d'iPad et de Mac qui seront dévoilés d'ici la fin de l'année, d'autres nouveautés sont attendues 2025. Il est notamment questionParmi les autres spéculations,, qui seraient dotés d'une puce M4 Pro, le M4 Max, voire d'une M4 Ultra.(il en est question depuis pas mal de mois) avec une caméra intégrée FaceTime, un petit écran et une qualité audio digne d'un HomePod (mini ?).Certaines rumeurs plus évoluées évoquent- qui recueillerait des données à partir d'appareils domestiques, et pourrait plus facilement être transporté par les utilisateurs avec eux, avec des relais au sein de la maison. Apple aurait même commencé des tests à petite échelle sur le projet...