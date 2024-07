Les paiements "Sans Contact Plus" vont-ils pousser à dépenser plus ?

Dépenser plus ?

« Dans cette nouvelle configuration, le code confidentiel est vérifié en ligne, directement par la banque du client et en temps réel, de façon sécurisée » GIE CB

Au-dessus de 50€, le client n'aura plus besoin d'insérer sa carte dans le terminal de paiement et pourra payer sans contact en saisissant simplement son code PIN sur le terminal. Le Sans Contact Plus permet de généraliser le paiement sans contact quel que soit le montant, et donc d'offrir un paiement rapide et sécurisé .../... Pour les paiements sans contact jusqu'à 50€, le parcours client reste inchangé sans saisie du code PIN. Cependant, de façon ponctuelle pour des contrôles de sécurité, la saisie du code PIN pourra être demandée.



Le Sans Contact Plus permet de généraliser le paiement sans contact. Cependant, il est toujours possible d'insérer la carte dans le terminal de paiement, par exemple : si le client préfère payer en insérant sa carte dans le terminal, si le client ne dispose pas de la fonction sans contact sur sa carte

Lancé en 2021, plébiscité pendant le COVID,. D’après la Banque de France,. D'après l’OSMP (l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement), cela représentait la moitié des transactions par carte bancaire (y compris en ligne) qui ont été effectuées sans contact au premier semestre 2023.Plus pratique, plus hygiénique, ce moyen de paiement facile ferait presque oublier sa vraie nature : débiter un compte en banque ! En effet, d'après une étude de l'université d'Adélaïde et de Melbourne (qui analyse les habitudes de dépenses dans 17 pays),En effet, ce moyen amène les utilisateurs(surtout sans les tickets) et à moins surveiller leur compte ou leur budget. Une inattention due à la facilité de paiement !En 2012, lors de son lancement, il n'était possible que de payer pour des sommes inférieures à 20 euros (question de sécurité à ce moment). Mais rapidement, ce plafond a depuis été relevé à deux reprises, à 30 euros en 2017, puis à 50 euros en 2020 (pandémie oblige). Depuis quelques jours,Déployé à l’initiative du Groupement des cartes bancaires (GIE CB), qui réunit les principales banques françaises, le Sans Contact Plus s'apparente plus à un moyen hybride de paiement.Il n’y aura: ceux-ci se feront quant à eux sans saisie du code confidentiel.Sur son site, le GIE CB précise notamment :Au delà de ce petit pas, faut-il voir une plus grande avancée, voire une certaine menace ?A l'heure du DMA, l(notamment en ouvrant la NFC de l'iPhone). Aussi on peut y voir un moyen pour les banques de concurrencer sur ce tableau les géants de la tech.