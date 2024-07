L'Europe obtient l'ouverture de la NFC de l'iPhone à la concurrence

Petit rappel

Apple s'est engagée à permettre à ses rivaux d'accéder à la technologie "tap and go" des iPhone ../.. La décision d'aujourd'hui rend les engagements d'Apple contraignants. Il ouvre la concurrence dans ce secteur crucial, en empêchant Apple d'exclure d'autres portefeuilles mobiles de l'écosystème de l'iPhone

La difficile transposition du DMA

Un enjeu à 10%

L'Union européenne avait menacé Apple de sanctions financières pouvant aller jusqu'à 40 milliards de dollars, en fonction du degré d'ouverture (ou de fermeture) de la NFC de l'iPhone. Afin de se mettre en conformité avec le DMA,. Pendant ce temps, cette dernière a aussi sondé les concurrents pour savoir leur avis sur cette transposition.! Après quelques ajustements (quand même), Bruxelles vient de valider le projet, qui sera applicable pour les dix prochaines années. Dans un communiqué, Margrethe Vestager précise :En effet,L'ouverture de la NFC va donc autoriser davantage le recours aux applications tierces.et choisir un système de paiement alternatif comme application par défaut quand ils voudront payer avec leur Phone sur un terminal de paiement, ou en passant par le raccourci du bouton latéral.Pour cela, ils devront répondre à certaines exigences -notamment réglementaires- avant d'être approuvés.Enfin, cette ouverture implique d'autres changements, notamment au niveau des incidents de prélèvements. Actuellement, il est possible d'obtenir rapidement auprès d'Apple un remboursement via un lien sur la facture. Bien évidemment,Rappelons quePour elles, la firme californienne privilégie l'iPhone (et ses propres services) au détriment de leurs solutions, via une. En pratique, seuls Apple Pay et les cartes contenues dans l'application Wallet peuvent facilement effectuer des transactions -sans contact- sur les terminaux de paiement des commerçants.Dans le cas d'une infraction reconnue au droit de la concurrence, la Commission dispose d'uns'il s'avère qu'elle enfreint les lois de l'UE en matière de concurrence.Par ailleurs, Apple fait également l'objetEn effet, Spotify a également saisi Bruxelles pour un différend dans le domaine du streaming de musique. Le Suédois affirme que le prélèvement de 30 % sur les achats intégrés bride de manière injustifiée la concurrence au profit d'Apple Music.