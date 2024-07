Kyutai (Xavier Niel) dévoile un assistant vocal plus rapide que ChatGPT

Premier bébé au bout de 6 mois !

la toute première IA douée de parole accessible à tous

Un labo open source (pour le moment)

Un peu plus de six mois après sa création, le laboratoire vient de dévoiler . Dénommé Moshi, il se veutA la différence de ChatGPT et des autres IA fonctionnant sur le même principe, Moshi ne va pas transformer une requête vocale en texte pour y répondre. En effet, le but poursuivi était que le modèle puisse reconnaître un son et prédire celui qui va arriver ensuite.En outre, il est capable de dizaines d'émotions et d'en reconstituer près de soixante-dix.Ce laboratoire de recherche -dénommé)- est en effet porté par, le patron de Free mais également par(CMA-CGM) et(ex-PDG de Google). Chacun d’entre eux a d’ailleurs investi 100 millions d’euros, la fondation bénéficiant donc de 300 millions pour commencer.Le labo a été présenté aujourd’hui à l’occasion de la conférence ai-Pulse qui se tenait à Station F, dans le 13ème arrondissement de Paris. Ce dernier né entendTout comme lui à ses débuts (et avant que le succès et la célébrité ne lui fasse adopter un modèle plus mercantile), il est pour le moment une, comme ce fut le cas pour OpenAi, avant un changement de stratégie.L'idée de Kyutai est(et éviter un exode des cerveaux vers les labos américains, par exemple). La fondation entend également travailler sur de nouveaux modèles afin de devenir une référence dans le domaine de l’IA en Europe. Pour le lancement de Kyutai,. Diplômés de grandes universités et anciens de Meta, d'Apple, ou d'instituts comme l'Inria, ils seront chapeautés par un conseil scientifique constitué de trois personnalités, dont le français Yann Le Cun.