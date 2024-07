Un transfert amélioré des photos et vidéos entre Apple et Google

Un échange de bons procédés

À partir d'aujourd'hui, Apple et Google élargissent leurs offres de transfert direct de données, et ce, afin de permettre aux utilisateurs de Google Photos de transférer leurs contenus directement vers iCloud Photos. Cela complète les transferts existants qui sont déjà possibles depuis iCloud Photos vers Google Photos et répond à un principe de réciprocité de base de la Data Transfer Initiative (DTI).



L'offre d'Apple et de Google sera déployée au cours de la semaine prochaine et est le dernier outil alimenté par la pile technologique open source Data Transfer Project (DTP), rejoignant les outils de portabilité directe existants disponibles pour des milliards de personnes aujourd'hui offerts par DTI et ses partenaires fondateurs Apple, Google et Meta.

Cette collaboration fait partie d'une. Dans un billet de blog, il est précisé que cette solution sera déployée au cours de la semaine prochaine.Chacun de leur côté,. Apple affirme que le service sera disponible dans plus de 240 pays et régions à travers le monde. Le service n'est pas disponible pour les comptes enfants.A noter :. En revanche, il n'est pas besoin de télécharger ses photos ou vidéos pour les transférer -le transfert s'effectuant directement de Google vers iCloud. Enfin, l'opération peut prendre entre plusieurs heures et quelques jours, en fonction de la taille des photos et des vidéos transférées.