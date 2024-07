Les données d'1,4 million de clients SFR dans la nature ?

Des données de nombreux clients SFR dans la nature ?

Kev Adams

SFR n'a pas confirmé la fuite

Une offre contenant plus d'1,4 million de données liées à des clients SFR, comprenant les noms, prénoms, numéros de téléphone, adresses postales partielles, coordonnées géographiques et dates de naissance a été publiée sur BreachForums. Repérée puis publiée sur X par Clement Domingo, cette offre provient d'un pirate œuvrant sous le pseudonymeSelon les informations disponibles sur BreachForums, le pirate serait une femme vivant au Nigeria et possédant un compte actif sur ce site spécialisé, avec un goût prononcé pour les cibles françaises. La publication propose deAttention toutefois(ni démenti d'ailleurs). S'il est tout à fait possible que le vol de données soit réel, certaines publications sur ce type de forums tentent également de soutirer de l'argent sans avoir quoi que ce soit de tangible à offrir en échange.Les données subtilisées ne comprennent pas d'informations bancaires,