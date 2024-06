Comment activer la recopie d'iPhone sur un Mac en Europe ? On a testé les fonctions !

Comment activer la recopie d'iPhone en Europe

Le message qui s'affiche si vous tentez d'accéder à la fonction sans compte hors UE

Réglages

Général

AirPlay et Continuité

Recopie de l'iPhone

La Recopie d'iPhone sur le Mac

Macintosh HD

Applications

Magie, cela fonctionne

Réessayer

il reste encore quelques bugs

L'avis de Mac4Ever

Afin d'activer la fonction Recopie d'iPhone en Europe,. Ensuite, il faudra impérativement. Pour cela, utilisez une autre adresse mail que celle de votre compte Apple ID principal, puis une fois au stade de la vérification, entrez n'importe quelle adresse sur le sol américain (vous n'êtes pas obligé de renseigner un moyen de paiement).Une fois cela fait, et contrairement à ce que l'on peut voir sur le net,, et non seulement sur le Mac App Store (Apple a pu changer des choses afin de limiter l'accès à la fonction depuis).A partir de là,en vous rendant dans les, puis, avant de sélectionner la section, puis. Enfin, il faudra que votre iPhone soit allumé et à proximité du Mac, avec le Bluetooth et le Wi-Fi activés et connectés au même compte sur les deux appareils.Si tout se passe bien, vous pouvez alors, et il est possible de naviguer dans l'interface à la souris ou au trackpad (les gestes mutlitouch fonctionnent, par exemple avec deux doigts sur le trackpad pour faire défiler les pages d'Apps ou pour zoomer au sein des photos, d'une page web ou d'un document), d'utiliser le clavier du Mac pour rédiger des textes plus simplement et rapidement, et de lancer toutes les applications installées sur votre iPhone.Une fenêtre vous demandera au premier lancement de la fonctionà chaque fois que vous lancez la recopie d'iPhone, ou si vous souhaitezSi vous placez votre souris en haut de la fenêtre de la recopie, vous pourrez déplacer cette dernière etafin de passer d'une App ouverte à une autre, ou de retourner à l'écran précédent et/ou l'écran d'accueil après plusieurs clics. Notons(le geste du bas vers le haut n'est pas pris en compte pour quitter une App). S'il est possible de profiter de vos widgets, le Centre de Contrôle ne semble pas pouvoir être appelé en glissant du haut à droite de l'interface vers le bas.Attention, si vous avez choisi de ne pas opter pour le défilement naturel pour la souris et le trackpad sur le Mac,(ce qui peut être dérangeant puisque cela inverse le sens de défilement par rapport à celui de l'iPhone).. Si vous utilisez votre iPhone pendant la recopie, la fenêtre ci-dessus s'affichera et il faudra alors verrouiller l'appareil et cliquer sur. Pendant l'utilisation de la recopie(y compris pour ceux qui ont un iPhone compatible avec l'écran toujours allumé) et peut même être en mode En veille si vous le placez à l'horizontal et qu'il est en train de charger. Pratique.puisque nous avons eu quelques déconnexions, avec parfois la fenêtre qui reste bloquée au lancement de la fonctionnalité (comme sur l'image ci-dessus). De même, certaines fonctions ne sont pas encore disponibles, comme le glisser/déposer de fichiers entre le Mac et l'iPhone (ce qui pourra s'avérer fort pratique, mais il reste possible d'utiliser AirDrop, y compris depuis la recopie de l'iPhone), ou encore les notifications des Apps et services de l'iPhone qui devraient s'afficher aux côtés de celles du Mac.Même si tout n'est pas encore parfait et qu'il n'est pas rare, ni anormal, de rencontrer quelques bugs au sein de cette première version en bêta,(de mon côté, je suis ravi de cet ajout à l'arsenal de Continuité),. Il sera ainsi possible de laisser son iPhone en charge, pourquoi pas avec le mode En Veille activé, et d'accéder aux données, notifications et applications de ce dernier directement depuis l'interface de macOS.La Recopie d'iPhone est. Il reste encore un peu de temps à Apple pour peaufiner tout cela avant la sortie des versions finales cet automne d'iOS 18 et de macOS Sequoia. Espérons simplement queet qu'il ne faudra pas attendre l'année prochaine pour en profiter sur notre territoire.