Une bague connectée Apple, ça vous tente ?

Une bague connectée signée Apple

Le modèle Galaxy Ring fraîchement présenté par Samsung

Qu'attendre d'une Apple Ring ?

La bague Oura débute à 329 euros, mais il faut un abonnement à 5,99€/mois ou 69,99€/an pour profiter de l'ensemble des fonctionnalités

Apple a accumulé au fil des ans de nombreux brevets mentionnant une bague, portant notamment sur l'intégration du NFC au sein de l'appareil.(ou pas, vu le tarif de la bague Samsung fixé à 449 euros)(notamment la nuit). D'autres constructeurs se sont déjà penchés sur le sujet, parfois avec un certain succès comme le leader du marché Oura avec plus d'un million d'unités vendues), et Samsung qui vient tout juste de rentrer dans l'arène avec la Galaxy Ring.Une éventuelle bague connectée d'Apple pourrait reprendre, comme ses concurrentes,. Suivi du rythme cardiaque avec alertes lors de la détection d'un souci, analyse du sommeil et des cycles menstruels, taux d'oxygénation du sang, suivi de nombreuses activités sportives, déverrouillage du Mac ou de l'iPhone, Apple Pay, tout cela pourrait être proposé avec une synchronisation au sein des applications Santé et Forme.On pourrait également rêver d'autres proposition qui pourraient être intégrées à l'Apple Watch à plus ou moins long terme,. Le premier grand constructeur a offrir un tel appareil avec un fonctionnement fiable frappera un grand coup, et soulagera de nombreuses personnes diabétiques, mais la miniaturisation de l'équipement est une barrière technologique compliquée à abattre, d'autant plus pour une bague.Bref, si Apple ne devrait pas avoir beaucoup de marge pour se distinguer au niveau du design, l'intégration au sein de son écosystème pourrait séduire de nombreuses personnes pour qui la montre connectée n'est pas attrayante. De nombreuses études montrent que l'Apple Watch est perçue comme un moyen d'améliorer le bien-être au quotidien et de surveiller l'état de santé du porteur.. Question Tarif, et sauf abus de la par d'Apple, un tel accessoire devrait tourner autour de 400 euros, à l'image des modèles d'Oura et de Samsung.