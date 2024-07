Wiz décline l'offre à 23 milliards de dollars de Google

Wizards,



Je sais que la dernière semaine a été intense, avec le buzz autour d'une potentielle acquisition.



Bien que nous soyons flattés par les offres que nous avons reçues, nous avons choisi de poursuivre notre chemin vers la création de Wiz.



Permettez-moi d'aller droit au but : nos prochaines étapes sont un milliard de dollars en ARR et une introduction en bourse.



Dire non à des offres de cette envergure est difficile, mais avec notre équipe exceptionnelle, je suis confiant au moment de faire ce choix.



La validation du marché que nous avons connue suite à cette nouvelle ne fait que renforcer notre objectif : créer une plateforme que les équipes de sécurité et de développement adorent. Nous sommes reconnaissants de la confiance que nos employés, investisseurs et clients nous accordent alors que nous construisons la meilleure entreprise de cybersécurité au monde.



Merci pour votre travail acharné et votre concentration au cours de ces journées, qui nous ont aidés à rester sur la bonne voie et à terminer le trimestre plus fort que jamais. Comme on dit toujours : LFG (Let's Freaking Go, ou Let's Fucking Go, NDLR)



Assaf