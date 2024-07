Avec cette nouvelle fonction, ChatGPT parle (presque) comme un humain

ChatGPT, un interlocuteur presque humain

l'accès à un plus grand nombre d'utilisateurs de ChatGPT Plus sera étendu progressivement au cours des prochaines semaines

dès l'automne prochain

Les équipes d’OpenAI partageront au début du mois d’août un rapport détaillé sur l’élaboration de la fonction vocale avancée et les dispositifs mis en place pour offrir une expérience utilisateur plus sûre et plus agréable.

Une voix un peu trop réelle !

Sky

Annoncée en juin 2024,Mais il n'y a pas d'inquiétude à se faire sur l'arrivée tardive de cette fonction. En effet, dans un communiqué, la start-up précise que. Plus précisément, tous les abonnés à ChatGPT Plus pourront y accéderEn pratique, ce mode vocal avancé va permettre à ChatGPT de fournir des réponses en temps réel, certes. Mais. Elles peuvent en effet être interrompues, en plus de détecter et de réagir correctement à l'humour, voire au sarcasme. OpenAI annonce au passage que son IA va pouvoir détecter et répondre aux émotions.Notons que ce nouveau modèle n'a pas besoin de convertir votre discours en texte -et inversement- comme le fait la voix actuelle de ChatGPT actuelle. Ce qui amène à réduire considérablement la latence entre les échanges et àParmi les nouveautés à venir,. En effet, la voix était l'une des avancées majeures de GPT-4o. Désormais, OpenAI se dit à nouveau prête à se concentrer sur la qualité et la sécurité, avant de rendre les conversations vocales disponibles à tous les utilisateurs de ChatGPT.En mai dernier, OpenAI a évoqué les nouvelles capacités de sa célèbre intelligence artificielle, notamment ses capacités extrêmement fluides de conversation. Comme un humain que l'on appellerait !Plus qu'une simple ressemblance,. Par le biais de ses avocats, elle accuse donc OpenAI d'avoir utilisé sa voix pour en faire l'une de ChatGPT. Elle lui demande également de communiquer le process de développement de cette dernière. Depuis, cette voix a été mise en pause -Sam Altman jurant que toute ressemblance était fortuite !