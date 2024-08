Un abonnement hors de prix pour certaines fonctions d'Apple Intelligence (IA)

Apple Intelligence+

Apple Intelligence+

Apple pourrait facturer entre 10 $ et 20 $ pour Apple Intelligence, potentiellement dans le cadre d'Apple One, pour des fonctionnalités d'IA plus haut de gamme

nombreux précédents avec ses utilisateurs selon lesquels ils doivent payer pour plus de services haut de gamme

normand

il ne peut être exclu qu'Apple puisse choisir de facturer des fonctionnalités plus avancées au sein de son offre Apple Intelligence

Rappel des accords en préparation ?

La question avait surgi au tout début juillet. D'après Mark Gurman, Cupertino serait en train depour certaines de ses fonctionnalités d'intelligence artificielle . Elle adopterait une(à savoir un tout petit accès gratuit et le reste payant avec une possible intégration à Apple One ?).Cette option permettrait à Apple de(ce qu'elle a commencé à faire pour les Mac et les iPad sans parler de l'Apple TV ou des HomePod) et de booster encore un peu plus ses services.Si le journaliste évoque, d'autres sont allés beaucoup plus loin dans la réflexion, affirmant qu'. Bien sûr, en plus de tout le reste !Neil Shah, de, a déclaré pour sa part que l'investissement dans l'IA est coûteux et qu'Apple souhaiteraQuant à lui, Ben Wood, chef de la recherche chez, la position est plus simple :. Pour lui, la firme a déjà créé de. Il se montre toutefois plusmesuré :Pour le moment,, mais sur ce que chacune des entreprises peut apporter à l'autre -tout du moins dans les services de base.Mark Gurman s'attend à ce qu'Apple conclut, notamment avec Google (Gemini), Anthropic (Claude) ou encore Baidu pour les iPhone chinois, pour offrir leurs services d'IA par le biais de ses appareils, le premier devant être annoncé lors du lancement d'Apple Intelligence à l'automne dans le cadre d'iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia. A ce stade,estimant que le respect de la confidentialité et de la vie privée n'étaient pas au rendez-vous.