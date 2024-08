iOS 18 / iOS 18.1 : quels iPhone compatibles ? Quelles fonctionnalités (IA ou pas) ?

la short list !

iPadOS 18 sera donc compatible à partir de :

- l'iPad Pro 2018

- l' iPad Air 2019

- l'iPad mini 2019

- l'iPad 2019

Dans la foulée de la WWDC,avec le prochain iOS et ceux qui seront laissé sur l'aire d'autoroute !: iPhone 15 - iPhone 15 Plus - iPhone 15 Pro - iPhone 15 Pro Max ; iPhone 14 - iPhone 14 Plus - iPhone 14 Pro - iPhone 14 Pro Max ; iPhone 13 - iPhone 13 mini - iPhone 13 Pro - iPhone 13 Pro Max ; iPhone 12 - iPhone 12 mini - iPhone 12 Pro - iPhone 12 Pro Max ; iPhone 11 - iPhone 11 Pro - iPhone 11 Pro Max ; iPhone XS - iPhone XS Max - iPhone XR ; iPhone SE (2e génération et 3e génération). Et tant pis pour l'iPhone X !En effet, les fonctions IA qui ne pourront tourner que sur les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, et bien évidemment sur la gamme iPhone 16 à venir ! Ces six modèles sont donc compatibles avec l'actuelle bêta d'iOS 18.1.: la refonte de l’app Photo (et la tentative échouée du carrousel), les nouveautés dans CarPlay , des fonctions supplémentaires de l'app téléphone d'Apple Music , des réglages inédits de batterie , des différentes façons d'éteindre son iPhone , de la nouvelle calculatrice ...On notera bien évidemment laqui permettra d'améliorer les échanges de contenus entre iPhone et Android. Pour cette année, la personnalisation est très présente avec des changements graphiques, notamment du côté de la page d'accueil, de l’écran verrouillé ou du mode sombre. Ou encore un Safari boosté avec. Cette dernière permet aux utilisateurs de supprimer ou d'effacer des parties spécifiques de pages Web, bref masquer les éléments gênants sur Safari.: le classement des notifications par importance, la fonction de résumé de texte, les réponses intelligentes (Smart Reply)… Mais le déploiement de ces fonctions ont été suspendues par Apple au sein de l’Union Européenne et ne seront disponibles que sur macOS à l’automne.comme le pressentaient certaines rumeurs.. En revanche, l'iPad 7 gagnerait encore une année !Du côté des Mac,. Globalement, macOS 15 serait donc compatible avec tous les Mac qui prennent en charge macOS Sonoma, avec une exception possible : l'iMac 2019.