Certains forums bientôt payants sur Reddit

Je pense que la version gratuite et altruiste de Reddit continuera d’exister, de croître et de prospérer comme elle l’a fait. Nous allons ouvrir la porte à de nouveaux cas d'utilisation, à de nouveaux types de sub-reddits qui peuvent être créés et qui peuvent avoir du contenu exclusif ou des zones privées

Pour rappel, la plateforme communautaire a réalisé(257,6 millions d’euros) au cours des trois derniers mois (en hausse de 54% par rapport à l’année dernière). Les pertes nettes sont en baisse à 10,1 millions de dollars (9,2 millions d’euros), contre 41,1 millions de dollars l'an passé.Quant à eux, les revenus publicitaires se montent à 253,1 millions de dollars (231,9 millions d’euros), soit une hausse de 41% en glissement annuel. Mais cela ne suffit pas et la plateforme entend diversifier ses autres sources de revenus., à 28,1 millions de dollars (25,7 millions d’euros). Pas question de les mettre de côté !Au second semestre, Reddit a enregistré une belle croissance du coté de son nombre d’utilisateurs actifs quotidiens qui passe à à 91,2 millions (+ 51%), et de son nombre d’utilisateurs actifs hebdomadaires, à 342,3 millions (+57%).En outre, depuis l'entrée en bourse de Reddit et ses levées de fonds successives, son CEO -Steve Huffman- doit. Il a donc évoqué plusieurs nouveautés en cours de développement. On trouve ainsi des fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle avec des résultats de recherche qui seraient plus efficaces avec une bien meilleure présentation.Ces nouveaux outils devraient. Ils devraient faciliter la découverte de nouvelles communautés et ainsi approfondir les connaissances sur les produits, les émissions et les jeux. En pratique, ils s'appuieraient sur des technologies internes et tierces.Rappelons au passage que(pour 19,9 millions de dollars), ce qui permettra aux annonceurs d’optimiser leurs campagnes grâce à l’IA. Reddit a aussi signé des accords de licence avec Google et OpenAI afin qu'ils puissent utiliser ses résultats pour agrémenter leur IA. Pendant l'annonce des résultats, la firme a précisé qu'elle allait d'ailleursqui n’avaient pas conclu d’accord avec elle (à commencer par Bing).