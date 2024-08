Nanoleaf dévoile des boites connectées et lumineuses pour exposer ses collections

Des boites d'exposition !

Pour Gimmy Chu, CEO et Co-Fondateur de Nanoleaf, l’objectif avec la boite d’exposition EXPO est d'offrir aux collectionneurs et aux passionnés un moyen pour exposer leurs collections, mais aussi de les mettre en valeur grâce à un éclairage personnalisable et à des fonctions intelligentes. Les boites EXPO représentent la convergence de la technologie et du design, et nous sommes incroyablement enthousiastes à l'idée d'offrir à cette communauté passionnée un niveau de personnalisation qui n'a tout simplement jamais été atteint auparavant .

disponibilité



La boite d’exposition LED connectée Nanoleaf x FANTAI Expo sera disponible sur le site de Nanoleaf au pris de 299,99 €TTC pour le kit de démarrage (4PK). L’extension (1PK) sera disponible au prix de 99,99 €TTC. Pour l’heure, aucune date de disponibilité n’a été donnée.





Depuis des années,, entre les panneaux colorés -que l'on retrouve dans le décor de nombreux créateurs de contenus- les ampoules ou les rubans LED connectés. Mais ce produit cible une clientèle toute particulière !... Le tout avec un éclairage RGB et de nombreuses fonctionnalités ludiques.Le kit de base se compose de 4 boites,-des dimensions de rêve qui permettent même d'exposer certaines figurines sans les sortir de leur box !afin de créer son exposition lumineuse. En effet, la technologieva permettre de créer des animations sonores et colorées -plus de 16 millions de couleurs et de blancs réglables.Chaque boite dispose d'une luminosité de 50 lumens, du Wi-Fi 2.4GHz 802.11b/g/n et du Bluetooth. Au niveau des couleurs, on pourra jongler de 1200K à 6500K en RGBW.Verticalement, on pourra empiler jusqu’à 16 boites maximum, horizontalement la seule limite sera la taille de votre grand musée personnel. Le kit de base est fourni avec un bloc d’alimentation de 42W (pour gérer huit boites maximum). Pour en avoir plus, il faudra le bloc de 75W (jusqu’à 14 boites) etc.