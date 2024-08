Apple étend le délai pour renouveler un plan AppleCare+

Le nouveau plan AppleCare+

Comment y souscrire ?

Tous les produits que vous achetez auprès d'Apple, y compris ceux de marques autres qu'Apple, sont couverts par la garantie légale du vendeur de deux ans contre les défauts de conformité conformément aux dispositions du Code de la consommation et par la garantie légale du vendeur contre les vices cachés conformément aux dispositions du Code civil.



En vertu des articles L. 217-4 et suivants du Code de la consommation, les consommateurs ont notamment le droit d'obtenir du vendeur la réparation ou le remplacement sans frais des produits qui ont un défaut de conformité, en dénonçant ce défaut dans un délai de 2 ans à compter de leur délivrance.



En vertu des articles 1641 et suivants du Code civil, s'il existait un vice caché quand le produit a été acheté, l'acheteur a notamment le droit de retourner le produit et d'obtenir le remboursement du prix par le vendeur dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice.

Jusqu'à présent, Cupertino permettait d'étendre la couverture pendant les 30 jours suivant le terme du plan AppleCare + d'origine. Ce dernier est désormaisC'est en effet ce que la firme a très discrètement mentionné sur son site web US et repéré par nos confrères américains.Ce changement est possible dans de nombreux pays : en Australie, en Autriche, au Canada, au Danemark, en Finlande,, en Allemagne, en Irlande, en Italie, au Japon, aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande, en Norvège, en Espagne, en Suède, en Suisse, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Notons qu'en Chine, la limite de 30 jours est toujours applicable.Pour savoir si un produit est éligible, il conviendra d'aller vérifier sur le site Web d'Apple.Rappelons que. On trouve aussi un accès prioritaire à une assistance technique assurée par les experts Apple. Enfin, il faudra compter une franchise variable en fonction du type d'appareil couvert et de la nature de la réparation à effectuer.Pour y souscrire, plusieurs possibilités s'offrent à vous :. Le plus simple est de passer justement par l'iPhone dans l'app Réglages > Général > Informations, puis sélectionnez Ajouter une couverture AppleCare+ (on peut aussi souscrire en ligne ou par téléphone).Notons qu'en, Apple Care+ s'ajoute aux garanties en matière de réparation ou de remplacement -sans frais- des produits non conformes au contrat de vente dans les deux ans suivant leur livraison.