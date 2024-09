Ce qu'il ne faut pas attendre de la keynote d'Apple du 9 septembre

Pas de Mac M4 !

De règle générale,, aussi il ne faudra pas attendre de nouvelles machines. Dans sadominicale, Mark Gurman ainsi que nos confrères américains évoquaient. Au menu, on trouverait : un MacBook Pro 14 pouces d'entrée de gamme avec une puce M4, deux MacBook Pro 14 et 16 pouces équipés de M4 Pro et M4 Max, un iMac M4 et surtout un Mac mini entièrement redessiné avec des M4 et M4 Pro.En effet, pressenti pour le printemps 2025, il devrait disposer des fonctions d’Apple intelligence.L'écran passerait de 4,7 pouces à 6,06 pouces (on peut définitivement dire adieu à ce form factor si pratique) et inaugurera un panneau OLED. Il devrait avoir une(comme la gamme iPhone 16, se pourrait-il qu'il puisse faire tourner les fonctions IA d'iOS 18 ?), de 6 Go à 8 Go de mémoire, un châssis en aluminium, un modem 5G et unEn effet, pour pouvoir faire tourner l’IA en local,. Actuellement, seuls les modèles Pro prennent en charge les options IA d'iOS 18.1, car les fonctionnalités nécessitent un minimum de 8 Go de RAM. Les iPhone 15 et iPhone 15 Plus n’ayant que 6 Go en sont donc privés.Côté design, l'iPhone SE 4 devrait abandonner le design vieillissant de l'iPhone 8 (iPhone SE Gen 2 et 3) pouravec un châssis droit et des bords plats. Il serait également(aux alentours de 530 euros prix d'entrée).. Mark Gurman est d'ailleurs très sceptique sur un nouveau modèle, puisqueEn février dernier, Ming-Chi Kuo avait affirmé qu'Apple commencerait les expéditions massives du HomePod mini de deuxième génération au second semestre de 2024. En définitive, il pourrait s'agir tout simplement de la nouvelle couleur du HomePod mini (minuit), sortie cet été et qui reprend celle du HomePod 2.Apparemment, Apple devrait sortir une version redessinée des AirPods Pro en 2025. La mise à jour comprendra probablement une qualité audio améliorée, un design amélioré et une puce plus rapide.De plus, de nouveaux capteurs de santé sont en cours de développement, ce qui pourrait permettre des fonctionnalités telles que la lecture de la température corporelle du conduit auditif et l'amélioration des fonctions liées à l'audition telles que Conversation Boost et Live Listen.Certes, il est question qu'Apple développe une nouvelle box avec un processeur plus rapide tout en conservant le même design que le modèle actuel. Mais d'après Mark Gurman (encore), la mise à jour ne serait pas imminente....Dénommée cette annéeen VO), la keynote ne devrait pas trop dévier des précédentes éditions et être dédiée au nouveau smartphone, avec probablement les Apple Watch Series 10 / Ultra et peut-être un iPad mini Sur la version animée, on peut y voir leSur l'interprétation de ce choix, il est évident que l'on retrouve(ce sont les trois mêmes coloris) qui devrait booster l 'iPhone 16 et le faire basculer dans le monde de l'Intelligence Artificielle, telle une lumière au bout du tunnel.Dans tous les cas,afin de passer la fin de journée avec nous pour découvrir, avant d'analyser en détail les différentes annonces, et pourquoi pas -- quelques surprises.