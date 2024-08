Xaviel Niel va dévoiler "comment devenir milliardaire" !

Xavier Niel à l'Olympia !

Comment devenir milliardaire

Comment devenir milliardaire? C’est la question que tout le monde se pose. Il n’y a que 53 personnes en France qui peuvent y répondre. Un seul va le faire sur la scène de l’Olympia

rap contenders avec SFR

Un livre autobiographique pour le 25 septembre

Entretiens XN

Confirmant les quelques indices glanés hier Le pitch est évidemment" précise ainsi la page de la billetterie, ouverte ce 28 août.Quant à lui, l'ouvrage a été réalisé sous forme d', homme politique et ancien administrateur de Free. Notons que le site de l'Olympia permet de commander le livre tout en achetant sa place...Hier, sur X, le patron de Free avait immédiatement répondu à un internaute qui avait posté une affiche duavec un énigmatique un. La double référence aux joutes verbales entre rappeurs et à son rival des télécoms pourrait tout simplement cacher la sortie de... saEn effet, en fouillant un peu sur le net,(écrit -vous ne devinerez jamais- par un certain Xavier Niel) sur le site de la Fnac, dont la sortie est prévue pour le 25 septembre. La sortie est également annoncé sur le site de l'éditeur Flammarion Enfin pour les plus détectives d'entre vous, sur le site web de la salle de spectacle, il y avait même