Xavier Niel arrive au conseil d'administration de TikTok

Xavier Niel chez TikTok !

Nous sommes ravis que Xavier rejoigne notre conseil d’administration et nous nous réjouissons de pouvoir compter sur ses conseils, sa contribution et son inspiration

Xavier Niel à l'Olympia !

Comment devenir milliardaire

Comment devenir milliardaire? C’est la question que tout le monde se pose. Il n’y a que 53 personnes en France qui peuvent y répondre. Un seul va le faire sur la scène de l’Olympia

Il fait désormais partie du conseil d’administration de la firme chinoise, qui comporte également quatre autres membres, dont son co-fondateur et CEO Rubo Liang.Parmi les autres membres, on compte également plusieurs entrepreneurs internationaux., responsable du fonds d’investissement américain Coatue Management, et n'a pas pour le moment fourni le moindre commentaire sur ce nouveau mandat, ni comment il va arriver à gérer l'ensemble de ses activités.Mais son arrivée pourrait être perçu comme un drapeau blanc par le groupe chinois par rapport aux pressions européennes ou comme un moyen de tendre vers une meilleure application des textes ! Quoiqu'il en soit les échanges avec Bruxelles devraient en être améliorés.Confirmant les quelques indices glanés hier Le pitch est évidemment" précise ainsi la page de la billetterie, ouverte ce 28 août.Quant à lui, l'ouvrage a été réalisé sous forme d', homme politique et ancien administrateur de Free. Notons que le site de l'Olympia permet de commander le livre tout en achetant sa place...