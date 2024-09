Après 27 ans, Anandtech, célèbre site d'actu hardware, ferme ses portes

fermé

Anand Lal Shimpi est passé chez Apple !

Pour le meilleur ou pour le pire, nous avons atteint la fin d’un long voyage – un voyage qui a commencé avec un test d’un processeur AMD et qui s’est terminé avec un test d’un processeur AMD. C’est poétique, mais c’est aussi un témoignage du fait que nous avons passé les 27 dernières années à faire ce que nous aimons, à savoir couvrir les puces qui sont l’élément vital de l’industrie informatique.

Ian Cutress, Anton Shilov, et Gavin Bonshor au Computex 2019

La fin des sites spécialisés hardware ?

Je vous demande à tous les journalistes spécialisés dans les nouvelles technologies – ou à ceux qui le seront – de rester fidèles à vous-mêmes et aux besoins de vos lecteurs. Les reportages approfondis ne sont pas toujours aussi séduisants ou passionnants que d’autres articles, mais aujourd’hui plus que jamais, il est nécessaire de contrer le sensationnalisme et le cynisme par des reportages et des tests de haute qualité qui servent à étayer des conclusions réfléchies. Pour citer Anand : « Je ne crois pas que le Web doive être un reportage universitaire ou un déchet sensationnaliste – tant qu’il y a un équilibre, je suis heureux. »

Fondé il y a 27 ans par Anand Lal Shimpi (d'où le nomTech), le petit blog perso est devenu au fil du temps, Anand étant assez fan de produits Apple malgré le côté trèssur le plan hardware.. C'était une demi-surprise pour les lecteurs, le nombre d'articles étant réduit comme peau de chagrin cet été, les rédacteurs sont certainement déjà tous partis ou presque.Outre les traditionnels remerciements aux lecteurs, à l'époque, et le déroulé de la vie du site, on comprend que c'est bien et bientous les mois, sans doute trop peu pour maintenir une équipe complète, d'autant que le groupe possède aussi le célèbre TomsHardware, racheté la même année, mais dont l'audience est 10x supérieure.d'un ancien employé, star des puces à Cupertino (Gerard Williams III) et qui a fondé la fameuse startup NUVIA. Anand lui aurait transmis des documents confidentiels et Gerard Williams accusait à l'époque Apple de lui avoir mis des bâtons dans les roues -en recrutant ses employés notamment. Du côté de Tim Cook, on accusait l'homme d'avoir préparé son projet alors qu'il travaillait encore chez Apple. Finalement, chacun a abandonné les poursuites... trouvant certainement un terrain d'entente.. Il subsiste encore des titres comme TomsHardware, C|Net, Clubic ou 01Net, mais ces derniers se sont largement tournés vers les smartphones, les produits audio et tous les sujets plus grand public, abandonnant les comparaisons pures et dures de CPU et de GPU, qui n'intéressent plus que les ultra-passionnés., qui espère que le web ne se transformera pas en déchetterie à articles sponsorisés et à sensation, un voeu pieux, mais pas toujours en phase avec les réalités du marché du web gratuit malheureusement.Malgré la passion indéniables des équipes,, et son audience s'est largement érodée au fil du temps. Aujourd'hui, d'autres domaines intéressent les geeks, comme l'énergie, la voiture électrique, les smartphones, la domotique... et les tests d'alimentations, de SSD et de ventilateurs ne passionnent... plus grand monde.