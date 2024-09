Nouveau ChatGPT o1 : vous pouvez commencer à flipper

Pour le moment il est juste fort en maths et en code...

Un pas de plus vers l'IA générale

hallucinations

En effet c'est dispo !

hallucinations

imagine

Plus puissant, mais moins capable

Sam Altam (OpenAI) ne compte vraiment pas s'arrêter là

Se démarquer de la concurrence

Contrairement aux versions précédentes de ChatGPT , o1 passe plus de temps à réfléchir avant de fournir une réponse, imitant ainsi un processus de réflexion plus humain.Disponible dès maintenant en version bêta pour les utilisateurs payants de ChatGPT Plus et ChatGPT Team, le modèle sera. OpenAI espère profiter de ce nouveau modèle pour offrir aux utilisateurs des réponses plus précises et détaillées, notamment sur des questions complexes. L’objectif de ce modèle est de minimiser les erreurs courantes dans les modèles d’IA actuels, telles que les, en adoptant une approche plus réfléchie.Pour rappel, lesen intelligence artificielle, c’est le phénomène où un modèle génère des informations incorrectes ou incohérentes, même si elles semblent plausibles. Cela se produit lorsque l’IAdes réponses en se basant sur des données inexactes ou des associations erronées., créant ainsi une illusion de fiabilité. Ce sont ces erreurs qui sont justement très problématiques dans les systèmes complexes qui doivent fournir des informations précises.Le modèle o1 n’a pas encore toutes les fonctionnalités que l’on peut attendre d’un chatbot comme ChatGPT . Vous ne pourrez, par exemple, pas encore lui demander de naviguer sur Internet ou de traiter des fichiers téléchargés. Il se distingue néanmoins par des compétences très améliorées dans les domaines du codage et des mathématiques. À titre d’exemple, lors d’un test sur les Olympiades internationales de mathématiques, o1 a obtenude l’IA.OpenAI a également lancé une version plus légère et rapide de ce modèle, appelée o1-mini, destinée à ceux qui ont besoin d’une IA performante pour des tâches spécifiques comme le codage uniquement,On voit bien qu’OpenAI cherche à se démarquer, face à une concurrence accrue, notamment de la part d’Anthropic (et son modèle Claude ) et de Google. OpenAI cherche à se distinguer en développant des IA de plus en plus sophistiquées,Avec o1, OpenAI confirme sa volonté d’atteindre une, capable de raisonner comme un humain, et c’est ça qui pourrait à la fois nous fasciner et nous faire complètement flipper.