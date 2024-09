Les smartphones causent-ils le cancer du cerveau ? L’OMS persiste et signe

Photo : Pexels

Des années de recherche confirmées

très rassurants

Des précautions sur le DAS peut-être excessives

possiblement cancérogènes

L'ANFR fait de la pédagogie sur le DAS

Un débat qui persiste

doute manufacturé

Qu’en est-il des antennes relais ?

Les dangers réels des smartphones

Onze experts issus de dix pays ont examiné, en se concentrant sur 63 études clés. Malgré l’augmentation massive de l’usage des smartphones,. C’est une bonne nouvelle, bien que peu surprenante.Selon Ken Karipidis, l’un des auteurs principaux de l’étude, les résultats sont. Même chez les utilisateurs réguliers de téléphones mobiles depuis plus de dix ans, aucune hausse des cas de cancer du cerveau n’a été observée.La crainte d’un lien entre téléphones portables et cancer remonte à 2011, lorsque l’Agence internationale de recherche sur le cancer (IARC) avait classé les radiofréquences comme. Suite à cette classification, des restrictions sur la puissance des téléphones et le Débit d’Absorption Spécifique (DAS) ont été introduites ( on en parlait très concrètement au sujet de l'iPhone 12 par exemple ).Le DAS mesure la quantité d’énergie des ondes radio absorbée par le corps humain. Ces mesures, bien que prudentes, apparaissent aujourd’huiMalgré ces conclusions rassurantes, la multiplication des études et des articles peut paradoxalement. Même si chaque nouvelle étude confirme l’absence de danger, cette répétition peut susciter des interrogations. En effet, si vous lisez dix articles expliquant que le café ne rend pas chauve, vous pourriez finir par vous demander si le café provoque vraiment la calvitie !Ce phénomène dealimente parfois la méfiance envers certaines technologies,. La 5G, par exemple, a fait l’objet de nombreuses théories complotistes lors de son déploiement, en pleine pandémie de COVID.Peut-être plus intéressant encore que l’utilisation des smartphones, les études se sont aussi penchées sur les tours supportant les. Là encore, les chercheurs n’ont trouvé. Les technologies récentes comme la 3G et la 4G émettent des radiations bien inférieures à celles des générations précédentes. Bien que les études sur la 5G soient encore limitées, les recherches sur des technologies similaires, comme les radars, n’ont révélé aucun risque accru.Paradoxalement, plus il y a d’ antennes relais , moins les téléphones émettent de radiations, car ils nécessitent moins de puissance pour capter un signal.Si les téléphones portables ne sont pas liés au cancer du cerveau,, notamment chez les jeunes. L’addiction aux smartphones peut entraîner des problèmes de concentration, perturber le sommeil et nuire à la santé mentale avec des risques accrus d’anxiété et de dépression.sérieuse, souvent à l’origine d’accidents de la route (Didier, repose ce téléphone quand tu testes des voitures électriques , merci). De plus, les problèmes physiques, comme les douleurs au cou ou les troubles musculo-squelettiques liés à une mauvaise posture, sont en augmentation.