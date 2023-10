L'iPhone 12 n'a plus rien à craindre en France ! (mise à jour DAS le 10 octobre)

Dans 5 jours, les iPhone 12 seront à nouveau "normaux"

La mise à jour sera disponible le 10 octobre

par l'Agence nationale des fréquences, l'autorité de surveillance du marché des équipements radio, et donc des smartphones.

Comment le scandale est arrivé...

Pour rappel, la commercialisation de l'iPhone 12 avait été suspendue le 12 septembre en France, l'ANFR ayant déclaré le smartphone non-conforme aux normes sanitaires européennes concernant le niveau d'émission d'ondes au niveau des membres.Le ministre avait alors lancé un ultimatum si Cupertino ne corrigeait ce point, ce qu'elle pouvait faire à distance via une mise à jour matérielle. A défaut, il avait annoncé qu’il entendait demander le rappel de tous les modèles en circulation sur le marché français et le transfert du dossier à ses homologues européens. L'enjeu était donc de taille.Depuis, et malgré quelques couacs au niveau de la communication avec ses clients,. Celle-ci a été validée trois jours plus tardAprès avoir contrôlé 141 téléphones, elle avait relevé que ce smartphone-débit d’absorption spécifique- qui permet de quantifier l’énergie transportée par les ondes électromagnétiques et absorbée par le corps humain. Elle avait alors donné 15 jours à la firme californienne pour se conformer !Les jours suivants,. Elle avait également demandé l'accès aux résultats d'enquête de l'ANFR. Dans la foulée,avaient indiqué vouloir surveiller de près l'évolution de la situation. En attendant, certains revendeurs -comme la Fnac- avaient envoyé des petits messages à leurs clients pour les faire patienter ou leur expliquer la situation (et éviter toute mise en cause juridique).