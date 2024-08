La production de l'iPhone 16 s'envole 

une production assurée à coups de bonus !

répondre à ce qui devrait être une augmentation de la demande cette année

le pic estival

Afin de satisfaire son très exigeant client, la firme taïwanaise a pris. Chaque année, elle allonge les bonus afin dePour 2024 rien n'a changé et Foxconn a déjà augmenté le salaire de base et les primes pour booster l'embauche et-ce qui se traduit donc par unePour rappel, Foxconn est le principal assembleur de l'iPhone. La seule usine de production de Zhengzhou en Chine -(le site a la taille et l'indépendance d'une petite ville- sort environ 80 % de la production mondiale. Pour cela, l'usine est une gigantesque machine quasiment autonome, elle y emploie plus de 200 000 travailleurs -qui travaillent et vivent sur place le temps de la saison des iPhone. Son statut lui vaut d’ailleurs d’être l’objet de vives critiques en maîtres de conditions de travail (encore plus depuis le Covid-19).La production d'iPhone est bien sûr saisonnière, avec, puis sous tension jusqu'en décembre pour suivre la demande et les achats de fin d'année.Pour le moment,(si on se base sur les volumes d'écrans OLED destinés aux iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max, Samsung Display devrait en faire 80 millions, contre environ 40 millions pour LG Display). Cela représente une augmentation de plus de 10 millions par rapport au lancement de l'iPhone 15.Rappelons que cette année,Désormais, la société entend y fabriquer l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max, et ce, pour une commercialisation up to date. Ces derniers sortiront des usines indiennes de Foxconn, situées à Sriperumbudur dans le Tamil Nadu.