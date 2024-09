DJI Neo, un mini drone qui tient dans la main

un bébé drone dans le creux de la main

Toujours à l’affut de la moindre nouveauté à proposer à ses clients, DJI vient en effet de lancer dans les airs, son tout dernier bébé : ultra léger, ce drone se destine tout particulièrement aux réalisateurs et réalisatrices de vlogs. En effet,. De plus, avec ses protections qui englobent la totalité des quatre hélices, aucun risque de les toucher et de se blesser comme cela arrive bien trop souvent.Du côté des commandes, on pourra compter sur une IA pour maintenir un cadrage parfait sur son sujet (ou soi-même) lorsque vous faites du vélo, du skate ou lors d’une randonnée. Les Quickshots (les modes de prise de vue intelligents, tels que Dronie, Cercle, Fusée, ou encore Spotlight, Spirale et Boomerang) sont bien évidemment de la partie.. En effet, l’application DJI Fly répond à, permettant un contrôle mains libres de Neo avec des commandes vocales. En outre, il peut bien évidemment se contrôler depuis l’app mobile DJI Fly depuis son iPhone ou depuis les télécommandes proposées par le fabricant, telles que la classique Radiocommande DJI RC-N3, les RC-N2 ou RC 2, le DJI RC Motion 3 voire même les DJI Goggles 3, pour un vol immersif.Si la portée théorique est de 10Km, on ne saurait trop vous conseiller de toujours le garder à portée de vue, d’autant que le très utile (même si très pénible) évitement d’obstacles n’est pas inclut.. Le mini drone est en effet équipé d’une nacelle mécanique à un axe, couplé à des technologies de stabilisation permettant de maîtriser les vols à haute vitesse ou à forte amplitude, ainsi que les conditions venteuses allant jusqu’au niveau 4 (soit selon l’échelle de Beaufort entre 11 et 16 noeuds ou 20 à 28 km/h).Côté photos,, on est un peu en-deçà des autres drones de la marque avec 18 petites minutes. Enfin, pour le stockage, ce sont 22 Go qui sont disponibles, soit jusqu’à 40 min de vidéo 4K/30 ips ou 55 min de vidéo 1 080p/60 ips.On termine par les tarifs,, mais sans télécommande (il faudra passer par l’app). Avec la radiocommande RC-N3, le Bundle Fly More (incluant également 3 batteries, une station de charge et les protections), on devra débourser 349 euros.