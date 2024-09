Avec la DJI Osmo Action 5 Pro, GoPro plus que jamais menacé !

DJI Osmo Action 5 Pro

Autonomie en hausse

Cette nouvelle innovation est rendue possible grâce à une puce 4 nm à faible consommation d’énergie, une batterie plus grande de 1 950 mAh et un algorithme propriétaire de DJI qui optimise l’économie d’énergie. Même à des températures aussi basses que -20° C, la caméra peut enregistrer des vidéos de manière fiable pendant jusqu’à 3,6 heures.

Des nouveautés logicielles en pagaille

● 47 Go de stockage intégré avec un débit binaire optimisé pour des fichiers de plus petite taille

● Transfert haute vitesse jusqu’à 80 Mo/s via Wi-Fi 6.0 ou USB 3.0

● Diffusion en direct via Wi-Fi prise en charge pour diverses résolutions

● Le timecode permet de synchroniser rapidement les séquences de plusieurs caméras

● Les photos en direct permettent de convertir des vidéos de trois secondes en photos dynamiques

● Le pré-enregistrement démarre l’enregistrement quelques instants avant le début de l’enregistrement officiel

● La mise en évidence permet de marquer rapidement les moments clés afin d’accélérer le processus de montage

Prix et disponibilités

Evidemment,, avec toujours les mêmes soucis de surchauffe, d'autonomie limitée et de performances en basse lumière assez moyennes.Par rapport à l' Osmo Action 4 que l'on avait testée l'an dernier dans le désert américain,, mais toujours avec le plateau de fixation rapide, l'écran de retour vidéo et l'excellent couple capteur/optique qui fait tout le succès de ce modèle.En effet,, mais pas encore aussi bon que les capteurs de 1" qu'on trouve sur d'autres produits DJI. Pour autant, le constructeur annonce 13,5 stops de dynamique, ce qui est assez impressionnant pour une caméra d'action.Pour en profiter, il faudra, il sera intéressant de pouvoir comparer ce codec avec le GP-Log du concurrent. DJI assure que le HDR reste bon même, ce qui est rarement le cas, y compris avec l'iPhone.Durant notre sortie dans le désert, nous avons, alors que la GoPro ne tient que rarement plus d'une heure en enregistrement. Ici, DJI annonce une autonomie de 4H, soit 50% supplémentaires -pas mal !A noter que laCe fut le cas sur l'Osmo Action 4 qui s'éteignait plus vite qu'un iPhone 14 Pro Max dans le désert (mais il faisait 50 degrés !) Ici, la puce gravée plus finalement pourrait aider à la dissipation, mais seuls les tests en conditions réelles pourront vraiment trancher...Parmi les nouveautés logicielles, on retiendra, une sorte de cadrage automatique facilité par l'ultra-grand angle et le capteur haute résolution.DJI assure avoir également optimisé sa caméra pour la photographie sous-marine,. La caméra peut également être réglée pour démarrer l’enregistrement automatiquement lorsqu’elle est immergée et pour s’arrêter après avoir fait surface., ce qui facilite les retours en plein soleil. L'écran est ici 16" plus grand, un très bon point.A noter que l’Osmo Action 5 Pro peut, un argument de poids face à GoPro, dont les micros sont encore assez mal gérés.Enfin, DJI liste de nombreuses nouveautés annexe, comme :