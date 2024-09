Open AI : le cerveau de ChatGPT s'en va

Un nouveau départ

Après mûre réflexion, j’ai pris la décision difficile de quitter OpenAI../.. Il n’y a jamais eu de moment idéal pour s’éloigner d’un lieu que l’on chérit, mais ce moment est propice

Pour quelles raisons ?

Les six années et demie que j’ai passé au sein de l’équipe d’OpenAI ont été un privilège extraordinaire

beaucoup

le temps et l’espace nécessaires à [sa] propre quête

tout ce qui est en son pouvoir pour assurer une transition en douceur, tout en maintenant l’élan que nous avons créé

Et l'éthique ?

Une nouvelle ère

Souvent présentée commeMira Murati vient donc de quitter OpenAI, et ce, après six ans et demi passés au sein de la startup. La directrice technologique avait même remplacé Sam Altman il y a tout juste un an.Dans son message, Mira Murati a glissé la lettre qu’elle a adressée aux employés., elle remercie d'ailleurs Sam Altman et Greg Brockman, pour leur confiance et leur soutien.Les raisons de son départ restent tout de même un peuvagues. Elle écrit ressentir le besoin d'avoirtout en assurant qu'elle feraPas un mot sur une discordance au niveau de la direction, notamment sur le développement de l'IA., une version plus consciente de ChatGPT., écrit-elle sans aller au bout de cette phrase, et sans évoquer les conséquences possibles.Rappelons que ces derniers mois, plusieurs personnes sont parties de la startup : .Ilya Sutskever -un de ses cofondateurs- (en mai dernier), Jan Leike -chercheur en chef- ou encore Gretchen Krueger. En revanche, tous les trois ont motivé leur décision en raison de