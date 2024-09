Surprise ! Free devient le premier opérateur 5G SA : la vraie 5G

Une amélioration sans frais

La voix peut aussi passer par la 5G

Actuellement, Free couvre environ 95% de la population française avec son réseau 5G, grâce à plus de 6 950 antennes utilisant la fréquence 3,5 GHz, sur un total de 20 000 antennes en service. Ce déploiement s’étend à près de 10 500 communes, garantissant un accès étendu à cette nouvelle technologie., à condition d’activer l’option dans leur espace client.La 5G SA pourrait représenter une véritable amélioration pour les utilisateurs :. Selon Free, cette avancée va également permettre à des secteurs comme l’industrie, la santé et l’éducation de développer de nouvelles applications et services. Grâce à cette technologie, les entreprises pourront proposer des services plus performants, comme des connexions plus rapides et des solutions plus efficaces, ce qui représente une réelle opportunité de croissance. Bon, là on est un peu dans le marketing, mais pourquoi pas.En parallèle,. Cette technologie présente plusieurs avantages : les appels sont plus rapides à établir, la qualité du son est améliorée, et l’autonomie des téléphones pourrait être prolongée. Plutôt des bons points, donc.Pour utiliser la 5G SA,. Si cette fonction n’est pas activée automatiquement, c’est pour permettre à Free de gérer la charge plus progressivement.Avec ce lancement,. On espère juste que cette amélioration sera concrètement ressentie par les utilisateurs de Free, qui se plaignent parfois de ne pas toujours bien capter lorsqu’ils utilisent une ligne Free.D’ailleurs, vous êtes chez Free ?Dites-nous tout en commentaires ! Vous pouvez aussi nous donner votre avis sur Orange, Bouygues ou SFR si vous voulez bien sûr !