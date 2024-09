Apple veut se débarasser de Qualcomm pour la 5G, mais quand ?

Une production massive

Heureusement, Qualcomm bosse déjà sur la 6G pour avoir un coup d'avance !

Apple est en retard sur le plan initial

ultra-mince

Cet homme apprécierait que des puces 5G sortent de ses usines

Kuo prévoit que les expéditions du modem 5G d’Apple atteindront entre 35 et 40 millions d’unités en 2025, puis croîtront rapidement pour atteindre 90 à 110 millions d’unités en 2026, et jusqu’à 180 millions en 2027. Cette montée en puissance confirme. Ce mouvement concerne les iPhone, mais aussi tous les appareils potentiellement connectés en 5G, iPad et Apple Watch compris (et attendant un MacBook 5G tant qu'à y être, s'il te plaît Tim ).Cette transition devrait considérablement affecter Qualcomm , qui perdra l’une de ses plus grosses commandes avec Apple. En plus des pertes directes en termes de ventes,. Une manne financière inconsidérable. Jusqu'à ce qu'Apple refasse appel à eux pour la 6G ?Le développement du modem 5G par Apple a rencontré plusieurs obstacles depuis. L’année dernière, il a par exemple été rapporté qu’Apple avait pris du retard, malgré des milliers d’employés mobilisés pour résoudre les problèmes techniques. Un nouveau retard reste d'ailleurs tout à fait possible, ça ne serait pas une première.Les premiers appareils équipés du modem 5G Apple. Il s’agirait selon Kuo, de l’iPhone SE4 au premier trimestre et de l’éventuel iPhone 17au troisième trimestre. Ce lancement progressif permettrait à Apple de tester la performance du modem avant de l’intégrer sur tous ses modèles phares.Vous l’avez compris, développer son propre modem permettrait à Apple de. En contrôlant le matériel et le logiciel, Apple pourrait optimiser la vitesse de connexion, l’efficacité énergétique, et l’autonomie des batteries de ses iPhones. Cela donnerait également à l’entreprise un avantage compétitif important sur ses concurrents.Ce projet s’inscrit vraiment dans une. Après le succès de ses puces M1 (et les suivantes jusqu’à la M4), la création d’un modem interne renforcera encore plus l’indépendance de l’entreprise face à ses fournisseurs tiers.Si les prédictions de Kuo se réalisent, cette innovation pourraitet renforcer, une fois encore, la position d’Apple dans l’industrie des télécommunications au sens large.