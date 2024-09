Nouveau ChatGPT Voice : voilà comment l'activer en 3 clics !

Ce sont vos émotions qui bloquent

ChatGPT Voice

Le VPN à la rescousse

Pays recommandés pour le VPN :

Quelles sont les nouveautés ?

Pour rappel, l’indisponibilité de cette nouvelle fonctionnalitéen Europe est principalement due à la réglementation stricte de l’UE en matière d’IA, notamment le AI Act., une caractéristique essentielle de cette nouvelle fonctionnalité. C’est pourquoi l’Advanced Voice Mode n’est pas accessible dans l’UE, au Royaume-Uni, en Suisse, et dans quelques autres pays. Dans tous les cas, il est nécessaire de posséder un compte payant ChatGPT Plus.Pour contourner cette restriction,. Voici comment procéder pour l’installer et l’utiliser sur un iPhone en France :: Sélectionnez un service VPN reconnu. Assurez-vous qu’il propose des serveurs dans les pays où ChatGPT Voice est disponible, comme les États-Unis, le Canada, l’Australie ou le Mexique. Vous pouvez choisir l’un de ceux que nous recommandons dans notre comparatif des meilleurs VPN : Téléchargez l’application du VPN choisi depuis l’App Store. Une fois installée, créez un compte si nécessaire et connectez-vous.: Ouvrez l’application VPN et connectez-vous à un serveur situé dans l’un des pays mentionnés (États-Unis, Canada, etc.). Attendez que la connexion soit établie.: Fermez complètement l’application ChatGPT sur votre iPhone, puis rouvrez-la une fois le VPN activé. Cela permet de rafraîchir la localisation de votre connexion, indispensable pour activer la nouvelle fonctionnalité.Pour que le nouveau ChatGPT Voice fonctionne,• États-Unis• Canada• Mexique• Australie• Nouvelle-ZélandeCes régions offrent un accès complet à la nouvelle fonctionnalité. J’ai choisi pour ma part de me connecter au Canada.Il est important de noter que. Seuls le VPN et la connexion à un serveur dans une région autorisée sont nécessaires pour l’utiliser.: Cinq nouvelles voix sont disponibles, avec des accents améliorés et des conversations plus naturelles.: Une nouvelle animation bleue autour de l’avatar indique que vous utilisez l’Advanced Voice Mode. C’est d’ailleurs cette animation qui vous permettra de confirmer que vous êtes bien sur la version améliorée.: Contrairement à l’ancienne version, qui se limitait à la conversion texte-parole basique, la nouvelle version intègre des capacités avancées comme la reconnaissance des émotions et une meilleure fluidité des échanges. Vous pouvez même interrompre ChatGPT pendant qu’il vous répond.En suivant ces étapes,, même depuis la France ! Une fois que vous avez testé, dites-nous ce que vous en avez pensé !