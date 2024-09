ChatGPT : Nouvelle voix hallucinante, vous n’allez pas vous en remettre

On attend avec impatience le retour de Sky sur ChatGPT !

Une voix vraiment fluide

Her

La voix de Scarlett Johansson toujours écartée, hélas

Sky

On vous recommande le film Her très vivement, complètement dans le thème

Un déploiement progressif et des attentes élevées

Le Mode Vocal Avancé promet de rendre les échanges avec ChatGPT encore plus troublants qu’ils ne l’étaient déjà. Désormais, il est possible d’interrompre l’IA en plein discours, ce qui, soyons clairs, évite bien des frustrations face à certaines réponses parfois interminables.. On est complètement dans le film, pour ceux qui connaissent… Cette évolution a été annoncée en mai dernier et a été testée en juillet dernier sur un petit groupe d’utilisateurs triés sur le volet.En parallèle, OpenAI a revu sa copie concernant les voix proposées. Suite à une controverse sur la voix, qui rappelait un peu trop celle de l’actrice Scarlett Johansson , l’entreprise a retiré ce profil vocal et introduit. Ces nouveautés s’accompagnent d’une amélioration notable de la reconnaissance des accents et de la fluidité des conversations. Sauf que, vous l’avez compris, ces avancées restent inaccessibles dans plusieurs pays européens, ainsi qu’au Royaume-Uni, en Suisse et dans les pays nordiques. Les raisons ? Des vérifications de sécurité plus poussées, sans qu’on en sache plus.Pour l’instant, seuls les abonnés des plans Plus et Team pourront profiter de cette fonctionnalité d’ici la fin de l’automne, selon OpenAI . Les utilisateurs des offres Enterprise et Edu devront patienter encore un peu., sans espoir d’évolution à court terme. Pour justifier cette restriction, l’entreprise avance l’argument de la sécurité, mais aussi la volonté de maîtriser l’adoption progressive de cette technologie.OpenAI semble avancer prudemment. L’extension du Mode Vocal Avancé à un plus large public s’accompagne de nouvelles possibilités de personnalisation, comme la mémorisation des préférences d’échange. Reste à savoir si cette technologie saura s’imposer face à une concurrence qui s’intensifie dans le domaine des assistants vocaux.