ChatGPT dans les Calculatrices TI-84 : la triche ultime

ChromaLock

I Made The Ultimate Cheating Device

Un microcontrôleur Wi-Fi à 5 dollars

TI-32

Un logiciel maison

Test Mode

La porte ouverte à la triche massive ?

Pour réussir son coup, ChromaLock a bricolé une carte électronique qu’il appelle le. Au cœur de ce hack, un microcontrôleur Wi-Fi à 5 dollars, le Seeed Studio ESP32-C3,. En gros, les utilisateurs peuvent demander à leur calculatrice de résoudre leurs équations en temps réel. Avec de telles capacités, on est loin de la simple calculatrice graphique.Avant de courir acheter tout le matériel, sachez que reproduire ce hack demande un peu plus que quelques soudures. ChromaLock a dû relever plusieurs défis techniques,. Après plusieurs essais infructueux, il a finalement réussi à dissimuler son TI-32 dans le boîtier d’origine, sans laisser de trace visible. Mais ça n’a visiblement pas été simple.Le hardware, c’est une chose, mais sans logiciel, c’est inutile ! ChromaLock a donc également développé un programme sur mesure pour permettre à sa TI-84 modifiée d’interagir avec le microcontrôleur. Grâce à ce logiciel open source, n’importe quel utilisateur peut, théoriquement, transformer sa calculatrice en machine à triche.. Bon, il faut quand même un peu de patience pour taper tous les prompts avec le petit clavier de la TI-84, mais le résultat est là : ça fonctionne.Alors, est-ce la fin des calculatrices dans les salles de classe ? Peut-être pas encore, mais cette histoire met en lumière un problème grandissant : l’utilisation de la technologie pour contourner les règles, en particulier en milieu scolaire., une fonctionnalité censée empêcher la triche. Un outil comme celui-là, entre les mains de lycéens mal intentionnés, pourrait bien compliquer la surveillance des prochains examens.Pour l’instant, ChromaLock présente son projet comme une prouesse technique,. Si ce hack se popularise, les écoles devront réagir vite pour éviter de voir leurs examens réduits à un simple échange entre élèves et IA. Même si on le sait, les professeurs du monde entier ne sont pas dupes et savent déjà adapter les examens et leur manière d’évaluer les élèves pour prendre en compte et contourner les risques liés à l’utilisation de ChatGPT. Mais c’est un peu le jeu du chat et de la souris, et là, la souris avance vite.On n’oserait certainement pas vous demander si vous aussi avez déjà triché au collège ou au lycée, et. Ça ne serait pas raisonnable.