Cyberattaque : L’Agence France-Presse a été ciblée

Une cyberattaque perturbant les services de diffusion

Les locaux de l'AFP

Une réponse coordonnée pour limiter les dégâts

Une menace croissante pour les agences de presse

Le pic de l’attaque a eu lieu ce dimanche 29 septembre.. L'incident a principalement affecté la diffusion de contenus vers ses clients, comme les médias et les agences de presse partenaires. La plupart des services ont perturbés et l’AFP a rapidement mobilisé ses équipes techniques, en coopération avec l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), pour contenir l’attaque. L’agence a précisé que ses rédactions et ses autres services continuent de fonctionner normalement, pour continuer à assurer la couverture de l’actualité mondiale.Grâce à l’intervention rapide de ses équipes et au soutien de l’ANSSI, l’AFP a pu limiter l’impact de cette cyberattaque. La nature exacte des perturbations reste toujours à déterminer, mais l’agence s’efforce de minimiser l’effet sur ses clients., mais l’AFP continue de fournir des informations fiables et en temps réel. Les autorités françaises ont bien sûr été saisies pour enquêter sur l’attaque, et vous l’avez compris, les auteurs et leurs motivations sont toujours inconnus à ce stade.Les cyberattaques contre les organisations médiatiques se multiplient. Il faut dire que nous sommes dans un contexte de tensions géopolitiques et économiques intenses., car elles jouent un rôle essentiel dans la diffusion rapide et fiable de l’information. Une attaque réussie peut avoir des conséquences importantes sur la fiabilité des informations diffusées. Cet incident montre à quel point il est important de renforcer la cybersécurité dans un secteur où la manipulation de l’information est de plus en plus utilisée comme arme.Pour rappel, l’Agence France-Presse (AFP), a été, et elle est l’une des plus anciennes et des plus grandes agences de presse au monde. Elle est née sous le nom d’Agence Havas, et aujourd'hui elle couvre l’actualité internationale avec un vaste réseau de journalistes répartis sur les cinq continents. Son rôle est de fournir des informations factuelles , indépendantes et fiables aux médias, entreprises et institutions, pour garantir une couverture continue des événements mondiaux.