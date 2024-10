Piratage massif chez les Pokemon !

Tout, vous saurez tout sur...

Détective Pikachu

The Great Detective

Game Freak a découvert que des informations de nos employés ont été divulguées à l’aide d’un accès non autorisé d’un tiers en août 2024. Nous nous excusons sincèrement pour le grand désagrément et les inquiétudes que cela a causés chez toutes les personnes concernées .

Depuis dimanche, sur les réseaux sociaux et certains forums spécialisés -comme ResetEra-, on peut échanger ou décortiquer les fichiers en circulation . En effet, cette fuite révèle de: créatures restées au stade de, versions préliminaires d’éléments graphiques, scénarios rédigés par les employés,décrivant l’univers, outils de développement,de jeux entiers sur les titres de la saga...On trouve même une suite du film-dénommée-, ou encorequi seraient disponibles sur la future console Nintendo Switch 2.Parmi les scénarios recalés, certains sont même assez perturbants (voire énormément), comme avec des relations inter-espèces (humain/pokémon) plus ou moins consenties (certains évoquent des actes de tortures) donnant naissance à des créatures hybrides. Quand on sait que Nintendo a attaqué Palworld , ce jeu de Pokémons avec des armes pour violation de ses droits d'auteur mais aussi enDans un communiqué officiel, le studio japonais a, mais pas la véracité des données dans la nature. Elle estime également que 2 600 noms, adresses postales et adresses e-mail d’employés anciens ou en poste ont également été siphonnés. La firme dit également avoir sécurisé la situation.