Cultura, victime d’une cyberattaque massive ! 1,5 million de clients concernés...

Quel risque ?

Aujourd'hui, 10 septembre 2024, la société Cultura a reconnu avoir été visée par un piratage de données, qui a visé. A l'image de Boulanger,: le nom, le prénom, l'identifiant client, le numéro de téléphone mobile, l'adresse mail, l'adresse postale ainsi que la liste des produits achetés auprès de l'enseigne.Notons queDans un mail envoyé, on découvre qu’à l’entreprise. Le lien avec Boulanger est donc établi, mais sous-entend également que d'autres structures du groupe auraient également été touchées.Rappelons que le groupe Mulliez comprend près de 130 enseignes dans différents secteurs d’activités : Kiabi, Leroy Merlin, Flunch, Norauto, Décathlon, Jules.Vendredi, on apprenait que le fichier de Boulanger est en vente sur BreachForums, sans indication de prix, le pirate proposant de venir négocier directement avec lui sur Telegram...Apparemment les données bancaires n'ont pas été concernées. En revanche, il faudra fairede personnes se faisant passer pour une des sociétés du groupe, voire un pseudo organisme tiers voulant confirmer des éléments d'une commande en cours ou passée. Il convient donc d'être encore plus vigilant notamment au vu des risques d'usurpation d'identité ou d'hameçonage...