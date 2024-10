Un iPad Air et un iPhone SE (avec IA) pour 2025 !

Un iPad Air dans les tuyaux avec un nouveau Magic Keyboard

d’améliorations internes

Nouveau Magic Keyboard à gauche, ancien à droite

Un iPhone SE avec Apple Intelligence

début de l'année prochaine

Rappelons que le dernier iPad Air doté d’une puce M2 est sorti début mai (il y a donc à peine… cinq mois), mais! C’est en effet ce qu’avance Mark Gurman, dont la véracité des informations et la réputation ne sont plus à vérifier.Cette nouvelle génération -toujours disponible en 11 et 13 pouces- présenterait un certain nombre, sans que le journaliste ne s’étende en détails. Toutefois, ce dernier s’attend à unequi s’inspirerait de celui de l'iPad Pro M4 Dans une précédente newsletter, il avait avancé qu’Apple préparait une version low-cost au Magic Keyboard de l'iPad Pro M4 , moins chère à produire et au prix de vente moinsélevé. Aussi, il n'y auraavec ce fini très réussi. En revanche, il devrait probablement utiliser le même matériau en silicone de la précédente génération de clavier pour iPad. Il devrait également bénéficierCe nouveau Magic Keyboard succédera probablement au Magic Keyboard Folio (introduit en 2022 avec l'iPad 10) et à l'ancien Magic Keyboard pour l'iPad Air (introduit en 2020 avec l'iPad Pro). D'après le journaliste de Bloomberg, il pourrait être-ce qui pourrait également correspondre au lancement de nouveaux modèles.Pour le reste, le journaliste ne dévie pas trop des rumeurs précédentes : l’iPhone SE 4 aurait un design similaire à celui de l'iPhone 14, ave un écran bord à bord et une encoche. Il perdrait son bouton physique et Touch ID pour prendre en charge Face ID.Mais la nouveauté serait la, tout comme l'iPhone 15 Pro, l'iPhone 15 Pro Max et la gamme iPhone 16. Même s’il ne le précise pas, cela voudrait dire que l’iPhone SE 4 embarque un processeur conséquent et suffisamment de RAM. Pour pouvoir faire tourner l’IA en local, il devra donc être livré avec 8 Go de RAM (contre 4 Go pour le modèle 2022) et une puce A 18 (comme tous les iPhone 16).Elle pourrait opter pour un événement virtuel ou de simples communiqués de presse, les deux possibilités. Pour rappel, l’iPhone SE 3 date de mars 2022, tandis que la gamme iPad Air a été mise à jour pour la dernière fois en mai 2024 de cette année avec la puce M2 et un tout premier modèle de 13 pouces.