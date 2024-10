Une Influenceuse Russe meurt en se filmant sur TikTok

Un accident tragique

Il y a quelques jours, Arina Glazunova, une influenceuse russe de 24 ans, a donc perdu la vie dans un accident tragique à Tbilissi, en Géorgie. Alors qu’elle filmait une vidéo pour les réseaux sociaux avec une amie, Glazunova a fait une chute mortelle dans une station de métro. La jeune femme, originaire de Moscou, chantait et dansait dans le centre-ville, filmée par son amie, lorsque l’accident s’est produit., ignorant qu’elle se dirigeait droit vers le bord d’une entrée de métro.Dans la vidéo partagée sur les réseaux sociaux , Arina Glazunova chante avec enthousiasme, inconsciente du danger. À un moment donné, son amie détourne brièvement la caméra, etArina chute soudainement, disparaissant au-dessus d’un mur bas qui surplombait un escalier menant à la station de métro. Les cris de ses amis résonnent dans la vidéo, marquant les derniers instants de ce qui devait être une simple soirée entre amis. Glazunova a été rapidement transportée à l’hôpital , mais est décédée peu après en raison de graves blessures, notamment une fracture du crâne et plusieurs contusions.Ce tragique accident rappelle un incident survenu il y a quelques semaines, lorsque Moe Sa Nay, une adolescente influenceuse de 14 ans, est. La jeune TikTokeuse, suivie par 150 000 abonnés, avait glissé alors qu’elle posait pour une photo près du Sinywa Waterfall. Ces incidents soulèvent rappellent les risques liés à l’utilisation des smartphones et des réseaux sociaux dans des environnements potentiellement dangereux, où l’inattention peut avoir des conséquences tragiques.La disparition tragique d’Arina Glazunova a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Si beaucoup ont rendu hommage à la jeune influenceuse,, a déploré un habitant de Tbilissi. D’autres ont utilisé ce drame pour rappeler les risques que prennent certains jeunes en créant des contenus pour les réseaux sociaux, appelant à davantage de prudence afin d’éviter de telles tragédies.