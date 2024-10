Ultimatum européen pour YouTube, Snapchat et TikTok !

Trop de contenus nuisibles en ligne

nuisibles

davantage d'informations sur la conception et le fonctionnement de leurs systèmes de recommandation

sur les paramètres utilisés par leurs algorithmes pour recommander du contenu

leur rôle dans l'amplification de certains risques

Trop d'influence sur les mineurs !

évaluer et atténuer adéquatement les risques

contenus nuisibles liés à la conception [...] de ces algorithmes

éviter la manipulation de son service par des acteurs malveillants et atténuer les risques pour les élections, le pluralisme des médias et le discours civique

La Commission se montre. Aussi, a-t-elle réclamé (exigé avec une date limite serait plus correct) des informations sur les algorithmes qui les mettent en avant.: les jeunes passent de plus en plus de temps sur les réseaux sociaux (et de plus en plus tôt) et sont exposés à des contenus de plus en dangereux. Selon différentes études (qui ne sont pas démenties par les jeunes générations), les trois platerformes sont les préférées de nos enfants et la Commission veut savoir comment certains contenus reviennent plus souvent que d'autres.Elle invoque en particulier le besoin de protéger les mineurs et la nécessité d'obtenir, mais aussi, ainsi que surAussi, il incombe aux plateformes d'liés à leurs services en ligne, y compris les atteintes potentielles à la santé mentale des utilisateurs et la diffusion de. Ces obligations découlent(DSA) de l'Union européenne entré pleinement en vigueur le 17 février 2024.Elle veut aussi connaître les mesures prises par YouTube et Snapchat. Quant à lui, TikTok doit donner des informations sur les moyens mis en œuvre pourCe dernier se réserve sur la suite à donner en fonction des réponses apportées. S'il n'y a pas de mise en cause pour le moment, il s'agit toutefois d'une première étape dans une procédure qui pourrait conduire à une enquête et aboutir à des sanctions financières. Notons que plusieurs procédures sont déjà en cours contre TikTok (encore), AliExpress, Facebook et Instagram.