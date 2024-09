TikTok Music, c’est déjà fini !

Une décision hautement stratégique

Notre fonctionnalité Ajouter à l'application musicale a déjà permis d'enregistrer des centaines de millions de pistes dans des listes de lecture sur des services de streaming musical partenaires.../… Nous fermerons TikTok Music à la fin du mois de novembre afin de nous concentrer sur notre objectif de renforcer le rôle de TikTok dans la promotion d'une écoute musicale encore plus importante et d'une valeur ajoutée sur les services de streaming musical, au profit des artistes, des auteurs-compositeurs et de l'industrie

Pour sauvegarder une chanson découverte sur TikTok : En bas des vidéos proposées sur le fil TikTok Pour toi , à côté du nom de la piste audio, se trouve un bouton, Ajouter la chanson . Il est ainsi possible de sauvegarder un titre depuis la page dédiée sur Tiktok. Le morceau sélectionné est enregistré dans une liste de lecture dédiée vers un service de streaming (TikTok Song playlist pour Amazon Music et Liked Songs playlist sur Spotify) ou d'ajouter le titre musical à une nouvelle liste de lecture ou bien encore à une liste préexistante.

TikTok : Ça commence avec toi Tiktok Ltd. Télécharger

Concrètement,: Indonésie, Brésil, Australie, Singapour et Mexique. Pas de quoi se pencher sur la question ou presque. En effet, la plateforme a décidé de ne pas étendre davantage cette fonction, qui -elle- est disponible partout, y compris en France : Add to Music.Dans un communiqué, Ole Obermann -responsable mondial du développement commercial de la musique TikTok- a déclaré :En outre, de source interne,-comme Spotify et Apple Music. Le but n’est plus de les concurrencer directement (puisqu’il faut négocier les droits avec les artistes ou leurs maisons) mais bien stimuler la consommation sur ces plateformes (et en tirer un avantage financier).