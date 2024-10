Google retire Kaspersky du Play Store, mais pourquoi ?

Comme ça, pouf

La réponse de Kaspersky

Kaspersky pour Mac

Conséquences des sanctions américaines

Un ancien salarié nous donne son avis !

Alternatives pour les utilisateurs

Google a donc pris la décision de retirer les applications de sécurité Kaspersky de son Play Store, affectant à la fois les utilisateurs américains et internationaux., qui a jugé que les produits de Kaspersky constituaient une menace pour la sécurité nationale. Ces sanctions ont conduit, assez logiquement, à la désactivation des comptes développeurs de Kaspersky, empêchant la distribution et la mise à jour de ses applications sur la plateforme.Face à cette situation, Kaspersky a publié un communiqué sur ses forums officiels, indiquant qu’il enquêtait sur les raisons de cette suppression soudaine., telles que le Galaxy Store, Huawei AppGallery ou Xiaomi GetApps. Kaspersky propose également des fichiers d’installation (.apk) directement sur son site web pour pallier sa nouvelle absence sur le Play Store.Cette décision s’inscrit, vous l’avez compris, dans un contexte plus large de sanctions contre Kaspersky, initiées en juin 2024 par le gouvernement américain, qui a interdit la vente de ses produits.. Bien que ces restrictions soient principalement applicables aux États-Unis, leur impact s’étend désormais à l’international, en raison de la décision de Google de retirer les applications du Play Store à l’échelle mondiale.Interrogé par nos soins, un ancien salarié de Kaspersky nous confie que, selon lui, cette décision n’a pas beaucoup de sens.. Il souligne également que Kaspersky a mis en place des centres de transparence permettant aux États ou aux grandes entreprises de vérifier le code source des outils fournis par l’entreprise, une sécurité qui n’est pas toujours proposée par d’autres géants du secteur.Pour les utilisateurs qui ont déjà installé des applications Kaspersky, celles-ci continueront de fonctionner, mais avec des limitations importantes. Sans mises à jour régulières, les niveaux de protection risquent de diminuer. Kaspersky recommande donc d’activer les mises à jour automatiques via les autres boutiques d’applications pour continuer à bénéficier d’une protection contre les menaces actuelles., alors que la confiance des utilisateurs pourrait être ébranlée par ces interdictions et ces décisions unilatérales de Google.